Coliche neonati: cosa fare?

Scena prima: pianto inconsolabile di un neonato che piega e distende le gambette verso l'addome. Scena seconda: neogenitore in preda al panico perché, nonostante i tentativi, non riesce a tranquillizzare la propria creatura. Chi riconosce questo film?

È l'espressione di una colica che affligge il piccolo con dolori addominali. Si può provare a lenire questa sofferenza con massaggi sul pancino del bambino, un po' di movimento nel passeggino e del rassicurante contenimento dato da un abbraccio o da un ambiente protetto ricreato nella culla. Le coliche colpiscono i neonati e tendono a ridursi, sino a scomparire del tutto, intorno ai 3 mesi.

A causarle può essere l'aria ingoiata dal bambino insieme al latte per troppa voracità ed è per questo è consigliato, durante l'allattamento, fare qualche pausa di pochi istanti. Anche le tisane possono avere buoni effetti in caso di colichette ed è preferibile farsi consigliare dal pediatra la miscela di erbe più indicate ed il dosaggio da utilizzare.

TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram