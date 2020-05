Spesa di maggio: frutta e verdura della salute

La primavera porta sulle nostre tavole frutta e verdura gustose e colorate, ma anche ottime per la salute. Si comincia con fave e piselli: le prime povere di calorie e ricche di ferro, utili per depurare l'organismo e prevenire osteoporosi ed artrite; gli altri ricchi di proteine e toccasana contro stitichezza e ritenzione idrica. I ravanelli, tipici del periodo, sono disintossicanti ed utili per i problemi dell'apparato urinario e come calmanti per la tosse. Di stagione sono anche i cipollotti, ottimi contro pressione alta, spossatezza ed ansia.

Ricca anche l’offerta di frutta. Ci sono le fragole, molto amate dai bambini ai quali fanno bene per l'apporto di vitamina C, ricche di antiossidanti ed efficaci contro il colesterolo alto. In vendita anche le prime ciliegie alleate del sonno perché ricche di melatonina naturale, oltre che di sali minerali. Menzione d’onore per i lamponi, diuretici e rinfrescanti, consigliati per le donne in gravidanza per l’alto contenuto di acido. Da non dimenticare le nespole perfette per chi è a dieta, poiché sono povere di calorie e hanno un notevole potere saziante.

