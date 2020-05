Coloranti alimentari homemade

Siete sempre alla ricerca dell'idea in più per rendere la vostra vita bio e divertente? Allora non potete ignorare la produzione dei coloranti alimentari vegetali da realizzare in casa. Perché tutto quello che ci circonda in cucina è un potenziale colorante sano e particolare, l'importante è non dimenticare che insieme al colore c'è anche un sapore specifico del quale tener conto nelle nostre preparazioni.

Frutta ed ortaggi sono fonte di coloranti naturali, ma come possiamo estrarre i pigmenti? Il metodo più pratico è frullare il prodotto scelto o schiacciarlo in un mortaio e poi usarlo direttamente o renderlo un po' più solido, con l'aggiunta di un addensante tipo amido di mais o farina da amalgamare sul fuoco. Lasciar macerare il frutto scelto è un altro metodo per estrarne il colore. Il liquido di macerazione potrà essere acqua oppure olio vegetale, se il pigmento lavorato è liposolubile, ma anche alcol alimentare da far evaporare sul fuoco a fine macerazione.

Con il processo di disidratazione, invece, si possono ottenere finissime polveri colorate. Gli alimenti coloranti andranno tagliati a fettine sottili e disposti in un essiccatore o in forno a 150° finché non saranno completamente asciutti, e poi accuratamente polverizzati ed utilizzati. Buona norma è utilizzare rapidamente questi coloranti per evitare che si deteriorino, meglio prepararli in prossimità dell’utilizzo.

Vediamo come realizzare una tavolozza dei coloranti vegetali: il verde si ricava da spinaci e prezzemolo, ma anche da alghe e té verde; il rosso, il blu ed il viola da fragole, pomodori, ciliegie, more, mirtilli, barbabietole e cavolo rosso; ed il giallo da curcuma e zafferano. Divertitevi con i vostri bambini ad estrarre i coloranti vegetali, magari per preparare insieme qualcosa di gustoso ed originale.

