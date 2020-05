Festa della mamma: il regalo che non ti aspetti

Inutile negarlo: per la prossima festa della mamma, qualcuno avrà sicuramente pensato a mascherine chirurgiche personalizzate da regalare alle festeggiate. Un regalo utile, indubbiamente, ed anche simpatico se reso unico dalla fantasia di stoffe e decorazioni da utilizzare per realizzare questi dispositivi di protezione dal virus.

Se invece si vuol provare a non pensare al covid-19, almeno in questa circostanza, ci si può orientare su lavoretti più classici. I bimbi più piccoli potranno dilettarsi con cartoncini colorati, colla e porporina per realizzare biglietti, festosi cartoncini e segnalibri, mentre i più grandicelli potranno optare per un portachiavi con figure di feltro e perline colorate o fantasiosi porta candele realizzati con barattoli, di vetro o metallo, puliti e rivestiti di corda, merletti o conchiglie, per esempio.

Ma se un mazzo di fiori di carta o la shopper bag di cotone decorato vi sembrano lavoretti già troppo visti, potrete optare per un album di fotografie handmade, fatto interamente dal piccolo di casa scegliendo le foto più care alla mamma o stampandone di nuove e divertenti. Oppure si potrà scegliere un barattolo pieno dei dolci preferiti dalla mamma da festeggiare o, ancora, un coprivaso decorato con mollette colorate o dipinto a mano dal piccolo artista fantasioso nel quale mettere una piantina fiorita.

Se, però, bisogna fare affidamento su manualità e fantasia dei papà per creare qualcosa che allieti le mamme nel giorno della loro festa, si può pensare ad uno scrub per il corpo o una maschera per il viso: naturali e fatti in casa, insieme al "buono per una pausa relax" durante la quale i papà intratterranno i bambini, mentre le mamme si concederanno un esclusivo momento di bellezza e riposo. L’importante è ricordare che non servono opere d’arte, basta anche l’impronta colorata di una manina per riempire di gioia il cuore di una mamma. Auguri a tutte!

TMT (ti.mamme team)

