Quarantena e adolescenti, quinto appuntamento online

Questa sera avrà luogo il quinto incontro online gratuito di "#iorestoacasa sì, ma come?" dedicato ai genitori di figli adolescenti, e organizzato dal Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera. In questo appuntamento si parlerà di alimentazione corretta.

Le famiglie potranno trovare degli spunti offerti dalla formatrice e psicologa Carmen De Grazia e interagire con delle domande.

I temi affrontati sono tratti dal dépliant "#iorestoacasa sì ... ma come?" - una breve guida per ragazze e ragazzi per affrontare più serenamente l’emergenza in corso (pdf allegato all'articolo).

Gli incontri si svolgono attraverso la web app per videoconferenze Zoom.

Per iscrizioni clicca qui.

I posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni sono da effettuare per nucleo familiare.

L'iniziativa è sostenuta dal Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino.