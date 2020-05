Maschere viso: i segreti della bellezza

Le maschere viso sono alleate della beauty care delle mamme. Tra quelle fatte in casa con ingredienti facilmente reperibili e dall'effetto rapido, c'è la maschera alla camomilla decongestionante ed anti stanchezza. Un infuso di camomilla, raffreddato in frigo per 20 minuti ed applicato sul viso con dischetti di cotone imbevuti, garantisce un effetto anti-rossore dopo 10 minuti di posa. Aggiungendo all'infuso un cucchiaio di farina, invece, si ottiene un composto da applicare sul viso e da lasciare in posa un quarto d'ora per l'effetto anti-stanchezza.

Le maschere devono essere applicate subito dopo la preparazione e sul viso pulito, evitando il contorno occhi e lasciandole agire per più di 5 minuti. Dopo il tempo di posa devono essere rimosse con una spugnetta o dischetti di cotone imbevuti di acqua ed, alla fine del trattamento, si deve applicare una crema specifica per il proprio tipo di pelle. Per le maschere dall'effetto astringente, le mamme soprattutto devono ricordare di non muoversi e parlare troppo durante il tempo di posa per evitare che la pelle sia troppo tirata.



TMT (ti.mamme team)

