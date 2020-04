Cucinare con i bambini è utile e divertente

Ogni idea è buona per impiegare il tempo libero a disposizione, magari coinvolgendo anche i piccoli di casa. Un ottimo modo per interessarli è cucinare insieme. Pasticciare è divertente, mentre dosare ingredienti e leggere ricette diventa un buon esercizio per migliorare il vocabolario personale e per padroneggiare con i numeri. Non solo. Cucinare con i genitori stimola la creatività dei piccoli e rinforza la fiducia in se stessi.

Gli ingredienti che si trasformano, diventando cibo, sono una magia gratificante per i bambini, che si sentono importanti quando si affida loro un incarico da svolgere da soli. E se cade un po' di farina sul piano di lavoro i bambini saranno pronti a trovare qualcosa per pulire, allenando la capacità di gestire un «incidente di percorso» senza arrendersi alla paura di un errore. Impastare aiuta i bimbi a coordinare i movimenti; annusare sviluppa l'olfatto ed assaggiare migliora il gusto: ed ecco che cucinare insieme diventa una palestra per aiutarli a crescere.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram