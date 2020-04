Come cambia il cervello delle mamme

La gravidanza ti ha dato alla testa, si dice, ed è tutta colpa degli ormoni, si pensa. In realtà tutti i cambiamenti segnati dall'arrivo di un bebè sono indissolubilmente legati ad una perdita di materia grigia. Perché durante e dopo la gravidanza non cambiano solo il corpo ed rapporto di coppia, cambia anche il cervello! Questo ovviamente non indica un fenomeno negativo, bensì un processo che permette alla mamma di relazionarsi al meglio con la propria creatura.

A cambiare, in particolare, sono alcune aree cerebrali: quella deputata alla cognizione sociale, ovvero al riconoscimento di emozioni ed intenzioni, e quella dell'ippocampo, responsabile della memoria. Il tutto si verifica perché in ogni mamma il cervello possa individuare meglio le cose importanti dopo l'arrivo di un figlio e, quindi, le sue necessità. Da qui nasce l'idea che simili cambiamenti siano legati al bonding, ovvero il legame, che è un reciproco attaccamento, tra il bambino e chi ha cura di lui.

Uno studio, condotto dai ricercatori dell'università autonoma di Barcellona e dell'università di Leiden, ha analizzato il cervello di 25 volontarie prima del concepimento, pochi mesi dopo la nascita del pargolo e due anni dopo il lieto evento, evidenziando i notevoli cambiamenti tra il pre ed il post gravidanza. La ricerca ha permesso di appurare che questi mutamenti sono una sorta di maturazione del cervello, caratterizzata da una specializzazione finalizzata a proteggere il piccolo ed a soddisfare le sue esigenze di crescita.

Un cambiamento che richiama gli scombussolamenti dell'adolescenza e che, per questo, vorrebbe ricondurre il fenomeno alle irruente variazioni ormonali di entrambi i peridi. Vero è che in gravidanza tutto cambia in una donna ed il suo cervello addirittura migliora, un motivo in più per considerare magico questo periodo ed eccezionale ogni sua protagonista.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram