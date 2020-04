Adolescenti e sessualità ai tempi di Internet

Guardano regolarmente video porno, vendono foto di nudo personali in cambio di ricariche telefoniche ed intrattengono relazioni sessuali con persone appena conosciute in rete. Un profilo inquietante nel quale, oggi, si riconoscono molti adolescenti per i quali il web rappresenta un inesauribile bacino di informazioni di educazione sessuale. La tecnologia diventa un propulsore della loro attività sessuale, uno strumento che li aiuta a soddisfare le curiosità, spesso a costo di informazioni errate e fuorvianti che condizionano i loro comportamenti con conseguenze preoccupanti: dalle malattie a trasmissione sessuale alle gravidanze indesiderate.

Tra le pratiche più diffuse tra i giovanissimi c'è il sexting, abbreviazione di sex-texting, ovvero scambio di foto a contenuto sessuale attraverso la rete. A questo si aggiungono i messaggi a contenuto esplicitamente erotico accompagnati dai contatti telefonici con persone "conosciute" solo su internet, e dalla pubblicazione di foto o video intimi. I problemi diventano sempre più gravi quando queste immagini cominciano a girare diventando fonte di molestie. Le situazioni sfuggono al controllo degli adolescenti e diventano fonte di guai che li spingono a mentire ai propri genitori. Sono convinti di potersela cavare da soli, magari si vergognano e rischiano di ritrovarsi sempre più intrappolati in una realtà più grande di loro.

A questi livelli bisogna rivolgersi necessariamente alla polizia postale. Ma per non arrivare a tanto, i genitori devono ricordare che i propri figli appartengono ad una generazione che vive di visibilità, immagini e comunicazione istantanea. La loro curiosità viaggia veloce, alimentata dagli stimoli trasmessi dal web. Diventa fondamentale, quindi, non lasciarli soli e pieni di dubbi. Meglio fornire loro le informazioni necessarie affinché non debbano procurarsele autonomamente. Conoscere le abitudini dei propri ragazzi, inoltre, aiuta a sostenerli, senza intaccare la loro autostima, permettendo loro di crescere sicuri e sereni.



TMT (ti.mamme team)

