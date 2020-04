Il dopo-Covid tra boom di bebè e aumento dei divorzi

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre 1965 saltò la luce a New York e dintorni. 30 milioni di persone restarono al buio per dodici ore, nove mesi dopo si registrò un'impennata di nascite. Il baby boom causato dal black out ora viene citato volentieri in riferimento alla quarantena Covid, ad esempio in Italia.

Ovviamente zoppica il confronto tra una sera - anche se forzata - a luce di candela e mesi di convivenza forzata, la stampa ha comunque già battezzato i bambini nati e concepiti durate la quarantena "coronials", che seguono ai millennials. Secondo i dati, che arrivano dalla Cina, l'emergenza coronavirus ha invece portato a un boom di divorzi e di sicuro non di nascite.

L'emergenza coronavirus cambia, a Torino, anche le procedure per la separazione consensuale tra i coniugi: adesso basterà un'email. È una delle soluzioni adottate dal tribunale di Torino, d'intesa con il consiglio dell'ordine degli avvocati, per evitare assembramenti negli uffici durante l'emergenza coronavirus. A partire dal 27 aprile è previsto che per i ricorsi sarà consentito l'invio in forma telematica.

Studi americani confermano che lo stare a casa a causa di black out o di fenomeni atmosferici estremi fa aumentare le nascite, anche se momenti di profonda crisi economica e sanitaria posso avere l'effetto opposto. La paura di malattie, come anche la paura di perdere il posto di lavoro, possono allontanare la voglia di "mettere su famiglia", evidenza l'esperta di fertilità viennese Michael Feichtinger, intervistata dal quotidiano Kurier.

I primi dati scientifici sono attesi da uno studio del Kinsey Institute dell'Indiana University, avviato nella Confederazione (solo in tedesco), ma anche in Austria e Germania, sul tema "Amore, intimità e sessualità ai tempi del coronavirus".

ats ans