Madri coraggio contro la mafia

La malavita organizzata è il male sottile di ogni società, un meccanismo ben strutturato che scava nel cuore di città e paesi, reclutando affiliati ed eliminando i nemici. Mafia, camorra, 'ndrangheta: il nome cambia a seconda della terra d'origine, ma il filo conduttore è sempre quello degli interessi delle cosche, a tutti i costi. Appartenere ad un'organizzazione malavitosa è una schiavitù dalla quale molte donne cercano di affrancare i propri figli, strappandoli al futuro segnato dall'onore conquistato a colpi di lupara, omicidi commissionati e guerre tra clan.

Le chiamano madri coraggio, sono guerriere che strappano ai padri padroni i propri bambini destinati ad essere i boss del futuro. La loro unica risorsa è la «decadenza della responsabilità genitoriale», la formula magica che in tribunale decreta l'allontanamento dei figli dai clan, basandosi sull'evidenza dei maltrattamenti psicologici subiti dai minori costretti a sparare, a trafficare droga o a delinquere in qualsiasi altro modo tipico della malavita organizzata. In Italia dal 2012 c'è un giudice che nel tribunale calabrese lavora per offrire un'alternativa ai figli dei mafiosi. È Roberto Di Bella che, tra mille difficoltà e pochi aiuti, ha già firmato 60 provvedimenti a tutela dei minori strappati alla vita malavitosa, in nome del protocollo «Liberi di scegliere», una sorta di promessa di riscatto.

Grazie al giudice Di Bella ci sono giovani che, dopo essere stati testimoni nelle inchieste per omicidi di mafia, conquistano una vita tranquilla, e c'è anche il boss che, dopo essere stato scarcerato, sceglie di abbandonare la vita mafiosa per ricongiungersi alla sua famiglia, dicendo che la sua scelta farà scuola tra i suoi «colleghi». Sono questi i casi che fanno sperare in un futuro migliore, anche perché dietro i colpi inferti al sistema malavitoso c'è anche la forza dell'amore materno, che tutto sfida pur di concedere una vita tranquilla alle proprie creature.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram