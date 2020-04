Mani pulite per bimbi sani e forti

Il lavaggio delle mani è un gesto semplice e sempre di grande importanza e dovrebbe essere una routine frequente in ogni giornata, da fare accuratamente. Lavarsi bene le mani, infatti, serve a proteggere la salute propria e di chi ci è accanto, tanto che in questo periodo minacciato dai rischio di contagio da covid-19, è una delle raccomandazioni più ripetute. Lavandosi le mani si eliminano i germi che si raccattano toccando qualsiasi superficie ai quali viene, così, impedito di proliferare.

Proviamo ad immaginare come potrebbe essere il palmo delle nostre mani dopo essere state sul tram o dopo aver fatto la spesa al supermercato, per esempio: un ritrovo di germi e batteri invisibili da eliminare subito, appena entrate in casa per evitare di sparpagliarli sulle superfici. Ed ora immaginiamo le manine dei bambini dopo la scuola, i giochi con gli amici, le capriole in giardino con il cane: un ricettacolo di pericoli per la loro salute.

Ed allora non stanchiamoci mai di invitare anche i più piccoli a lavare spesso le mani, prima di sedersi a tavola, certo, ma anche appena tornati a casa, dopo aver giocato ed anche dopo aver fatto i compiti. L'igiene è importantissima e le mani sono il primo veicolo di batteri. È importante, quindi, abituarsi a lavare spesso e bene le mani, così da offrire un esempio ai bambini, magari facendolo con loro in una specie di gioco che deve durare almeno un minuto.

Bagnare le mani, insaponarle, strofinarle per almeno 2 secondi magari canticchiando una canzoncina che aiuti a scandire questo tempo, sciacquare ed asciugare bene. Quando questa pratica sarà diventata un'abitudine irrinunciabile anche per i piccoli, potremo esser certe di una maggiore sicurezza del loro cibo e di una migliore protezione contro le malattie. Perché la salute passa davvero anche attraverso l'igiene e le mani pulite.



