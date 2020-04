Le curiosità della gestazione

La gravidanza è quel periodo magico in cui le donne sperimentano cambiamenti e stranezza in attesa del lieto evento. In particolare ci sono delle curiosità, più o meno note, che caratterizzano il periodo della gestazione. Sapevate, per esempio, che le nausee mattutine rappresentano la reazione fisiologica allo sperma del proprio compagno: meno si è abituate ad esso, perché la relazione è recente, e più sono frequenti le nausee. Il papà può essere incinta insieme alla mamma, condividendo chili in più, insonnia e coliche: si chiama «gravidanza simpatica».

Durante la gestazione l'olfatto femminile diventa ipersensibile allenandosi a riconoscere gli odori potenzialmente pericolosi per il pargolo. Ovviamente anche nel pancione ne succedono delle belle. Verso i sei mesi di gravidanza il bimbo inizia a fare pipì, le sue impronte digitali si formano entro il primo trimestre di gestazione, mentre può anche sperimentare il pianto. Ma su tutte, la curiosità più impressionante riguarda i denti: in un caso su duemila, infatti, il neonato può nascere con i dentini già spuntati!



TMT (ti.mamme team)

