L'aiuto della NASA contro il lockdown

Il lockdown comincia a diventare più noioso del previsto? Niente paura: la tecnologia arriva in nostro aiuto. I musei di tutto il mondo offrono la possibilità di tour virtuali grazie ai quali scoprire i capolavori dell'arte. Gli Uffizi di Firenze, i Musei Vaticani di Roma, il Louvre di Parigi, ma anche lo Smithsonian a Washington ed il Museo del Prado a Madrid spalancano le porte ai visitatori che, tra riproduzioni in 3D e vere e proprie visite virtuali, possono scoprire le bellezze artistiche custodite in queste strutture.

Per un'alternativa un po' più da nerd, invece, ci pensa la NASA con un'opportunità affascinante ed educativa che offre l'occasione per impegnare il tempo in modo intelligente. L'dea comprende attività gratuite che danno vita ad una sorta di allenamento on-line, al quale possono accedere tutti. Al termine del percorso virtuale si diventa astronauti domestici. Salute, robotica, fisica sono alcuni degli argomenti delle attività possibili che prevedono anche esperimenti e progetti di «citizen science». I bambini impegnati in questi progetti potranno anche selezionare le piante da far crescere nello spazio, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Non solo. La NASA offre anche dieci idee a tema spaziale per l'intrattenimento dei bambini a casa in quarantena. Si possono costruire razzi, preparare calendari lunari per non perdere la prossima luna gigante, che si mostrerà a maggio, e simulare passeggiate nello spazio.

Seguendo attentamente le istruzioni, si possono replicare anche alcuni esperimenti per poi confrontarne i risultati con quelli ottenuti dagli scienziati. Oppure si possono ammirare le fotografie della Terra scattate dagli astronauti in orbita, leggere gli e-book a contenuti scientifici e ripercorrere la storia dei voli spaziali. Comodamente a casa propria si può sperimentare la vita su una stazione spaziale, scegliendo l'attività preferita su www.issnationallab.org. Un'occasione per ogni bambino che da grande sogna di diventare un astronauta o per ogni adulto che non ha abbandonato questo sogno.



TMT (ti.mamme team)

