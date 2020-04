4-7-8: i numeri del buon riposo

Espellere tutta l'aria dei polmoni, inspirare con la bocca chiusa contando sino a 4, trattenere il fiato contando sino a 7 e poi espirare contando sino ad 8. Ripetere la sequenza 3 volte mentre si è sdraiati a letto. Per le mamme che non riescono a chiudere occhio e che in questo periodo, a causa dei rischi da coronavirus vivono uno stato di ansia maggiore, questo esercizio è perfetto. Ovviamente non solo per loro! La tecnica respiratoria 4-7-8, proposta dal medico americano Andrew Weil, esperto di tecniche di medicina integrativa, favorisce lo stato di rilassamento che agevola il sonno e consente il riposo notturno scongiurando conseguenze negative sulla salute.

L'insonnia, infatti, è un disturbo che colpisce entrambi i sessi con ripercussioni sulla salute visto che rappresenta un fattore di rischio per il diabete di tipo 2 e provoca un innalzamento dei livelli dell'ormone dello stress con conseguente aumento della pressione sanguigna. Il metodo suggerito dal dottor Weil, però, al pari di meditazione e yoga, non rappresenta una cura per l'insonnia, ma rappresenta un aiuto importante per evitare prolungate mancanze di sonno. Provare non costa nulla e potrebbe aiutare a recuperare anche il sorriso.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram