Il bello della colazione con mamma e papà

La colazione è definita il pasto più importante della giornata, utile a fornire le calorie necessarie alle attività della mattinata, a scuola o al lavoro. È il momento importante per adulti e bambini ed è quasi un simbolo di identità familiare, oltre che un momento importante anche per la salute. Vietato saltare la colazione sperando di perdere peso perché, al contrario, così facendo si avvia uno squilibrio metabolico con conseguente aumento del rischio di obesità.

Anche in tempo di coronavirus, ovviamente, l'importanza della colazione non deve essere dimenticata. Vietato pensare che la limitazione delle attività quotidiane, a causa delle limitazioni anticontagio con le quali si tenta di evitare la diffusione del virus, riducano la necessità del primo pasto importante della giornata. Anzi! E farla tutti insieme ha un'importanza maggiore in questo periodo.

L'importante è ricordare che dalla colazione dobbiamo ricavare circa il 25% delle calorie quotidiane e che essa deve prevedere una parte liquida ed una solida: latte o yogurt anche vegetale, pane , fette biscottate, biscotti e frutta fresca sono gli ingredienti di una colazione sana e completa. E se c'è un po' di tempo a disposizione, si può prevedere anche una torta home made, da preparare con l’aiuto dei piccoli di casa.

Ma se i bambini non amano la colazione, nonostante il buon esempio di mamma e papà, si può cercare qualche espediente per rendere il momento più invitante. Assecondare le loro preferenze nella scelta degli alimenti da consumare è un buon trucco per rendere piacevole questo pasto, così come l'idea di prepararla e consumarla tutti insieme. Ritrovarsi a tavola la mattina è un'abitudine importante e piacevole, da mantenere anche quando le attività quotidiane riprenderanno senza i rallentamenti imposti dal covid-19. Meglio organizzarsi per non essere in ritardo per la scuola o il lavoro, quindi, e prendersi il tempo per fare una buona colazione in famiglia.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram