Il Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera, grazie al sostegno del Dipartimento della Sanità e Socialità del Cantone Ticino, propone questa sera il primo appuntamento online gratuito per genitori di adolescenti che in questi giorni stanno contribuendo ad osservare scrupolosamente le regole per il contenimento dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia del coronavirus (Covid-19).

Durante le sette serate proposte, le famiglie potranno seguire degli spunti offerti dalla formatrice e psicologa Carmen De Grazia e interagire ponendo delle domande. Attraverso esempi concreti si affronteranno i temi tratti dal dépliant “#iorestoacasa…sì, ma come?“, una breve guida per ragazze e ragazzi per superare al meglio questo momento (in allegato all'articolo).

Gli incontri si svolgono attraverso la web app per video-conferenze ZOOM (disponibile per Android e iOS).

I posti disponibili sono limitati. Le iscrizioni sono da effettuare per nucleo familiare.