Dalla mostra di Hervé Tullet tante idee da mettere in pratica a casa

Da gennaio a inizio marzo, Il Museo in erba di Lugano ha proposto “Hervé Tullet…Si gioca!”, un'esperienza di creatività condivisa. E perché allora non continuare l'esperienza anche a casa con i bambini?

Ecco una proposta di Tullet per i genitori di tutto il mondo, invitati a vivere con i bambini la realizzazione di una originale e personale Expoidéale.

Per iniziare bisogna cliccare qui (password: Tobo Studio), dove sono presenti diversi video in cui l'artista spiega l'idea della sua arte, e come i bambini possono trovare l'ispirazione lasciarsi andare all'immaginazione. I video sono in francese, ma cliccando qui è disponibile anche una versione senza audio, con la spiegazione tramite schede informative.

Una volta realizzata la mostra, piccola – un solo lavoro – o grande, genitori e bambini sono invitati a inviare le foto a ilmuseoinerba@bluewin.ch inserendo il nome e l’età del piccolo artista. Il Museo in erba condividerà queste Expoidéale su Facebook, Instagram e naturalmente con Hervé Tullet.

Ai genitori è così offerta una nuova occasione di cercare assieme ai bambini un modo per sviluppare la creatività: l’idea - ci insegna Tullet - è come un solletico, la senti, la ascolti, la provi, non ti piace, la rifai... finché arriva, ed è una meraviglia! Da qui può nascere un’originale Expoidéale, fatta in casa ma da proporre a tutti.

Questa esperienza può portare gioia e allegria in queste giornate e può far riscoprire la bellezza della condivisione, del gioco, delle mani impiastricciate di colore. Non c’è nulla di complicato, il segreto di Tullet è proprio la semplicità. Tutti sanno disegnare un puntino, una

linea e un cerchio. Perfetto, allora si può cominciare!