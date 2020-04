Attività fisica per i bambini in casa: ecco qualche consiglio

Fare sport fa bene a tutti, grandi e piccini. Ma in questo momento non è sempre facile, soprattutto se ci si ritrova a casa in famiglia, e se si abita in un appartamento. Ecco alcuni semplici trucchi di Augusta di Mini Me Explorer per rimanere attivi e in forma anche a casa.

Quanto è importante lo sport per i bambini?

«Sappiamo tutti che la pratica di attività fisica regolare aiuta a mantenerci sani e a prevenire malattie. Nel caso dei bambini, lo sport gioca un ruolo ancora più importante: favorisce uno sviluppo armonico ed equilibrato di tutto il corpo, toccando muscoli, articolazioni, scheletro e anche il cervello. Diversi studi condotti nelle università americane hanno scoperto che i bambini che praticano regolarmente una o più attività sportive hanno un ippocampo più grande. Le loro capacità cognitive sono migliori rispetto ai bambini più sedentari e ottengono punteggi più alti nei test di memoria».

Quali consigli ed esercizi ha dato il maestro di ginnastica?

«In totale ha inviato un'ottantina di esercizi divisi in otto categorie. Uno dei più simpatici è nel gruppo "prove di abilità": lavare i denti in equilibrio su una gamba sola. Al mattino sulla gamba destra, alla sera sulla gamba sinistra e a mezzogiorno utilizzando la mano debole. Vi do altri tre esempi: fra le prove di mobilità c'è quella di disegnare o scrivere con i piedi, per rafforzare le ossa si salta più in alto che si può cercando di attaccare un post-it al muro sempre più in su, e il rilassamento dove in un esercizio viene chiesto di bere un bicchiere d'acqua prestando attenzione a quello che si sente nel corpo mentre scende fino alla pancia».

Come si può unire lo sport al gioco?

«Ci sono stati spediti diversi giochi tra cui un simpaticissimo gioco dell'oca, che però prende diverso tempo. Per variare e scegliere le attività sportive velocemente abbiamo costruito un origami indovino, quello realizzato con un foglio quadrato dove ci si mettono quattro dita, che si legge sollevando le alette. Così cosa fare lo sceglie il caso…».

