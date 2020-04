L'affaire covid-19 a misura di bambino

Malattia, pericolo, contagi, quarantena: quando ormai ci sono parecchie migliaia di casi accertati di covid-19 anche in Svizzera e tutto il mondo fa i conti con la pandemia, i bambini, come sempre, sono spettatori non colpevoli di quello che accade. La loro attenzione, però, è continuamente richiamata da programmi, video e comunicazioni a tema coronavirus, visto che televisione e web non risparmiano approfondimenti in merito.

La loro consapevolezza, però, è ovviamente proporzionata all'età e spesso la percezione di ansia e paura che ricavano dagli adulti finisce per condizionare il loro modo di pensare al quale si aggiunge la difficoltà di non sapere cosa chiedere per capire e sentirsi rassicurati. I genitori hanno il dovere di essere attenti come e più del solito, senza lasciarsi andare in espressioni catastrofiche che potrebbero essere udite dai più piccoli ed osservando le proprie creature ed intuendo il loro bisogno di chiarezza.

Incoraggiare i bambini a parlare dell'argomento è utile soprattutto per poter rispondere alle loro domande con sincerità e con parole che possano facilmente comprendere. Rassicurarli è importante per farli sentire al sicuro e confermare la propria presenza al loro fianco può evitare il pericolo di critiche e condanne fuorvianti o, peggio, di natura complottistica, che nulla spiegano e tutto complicano.

È importante fornire ai bambini indicazioni per comportarsi al meglio in questa situazione, consigli per prendersi cura di se stessi e degli altri, spiegando i provvedimenti anticontagio ed offrendo loro un punto di vista confortante grazie al quale capire che non si è prigionieri in casa, ma al sicuro lì. E per rendere tutto più a misura di bambino esistono le idee di chi con l'infanzia è abituato a trattare.

Le scuole sfruttano filastrocche e canzoncine per rendere il virus a misura di bambino e le insegnanti registrano audio e video da mandare ai propri alunni tramite whatsapp. Non solo. Il mondo dell'informazione e dello sport fanno fronte comune e si rivolgono ai più piccoli raccontando loro come combattere il coronavirus e lo fanno utilizzando la metafora calcistica che prende forma nell'e-book«La nostra partita», da scaricare gratuitamente su Google, Apple, Amazon e Kobo.



TMT (ti.mamme team)

