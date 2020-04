Pasqua: combattere il covid a suon di lavoretti

Tutto ciò che accadrà nel 2020 sarà ricordato come un avvenimento nell'anno del coronavirus. Compresa la prossima Pasqua che non avrà il sapore gioioso delle grandi tavolate e delle scampagnate, ma sarà un'occasione di famiglia in senso stretto: mamma, papà e bimbi. I nonni in videochiamata e gli amichetti su internet sono le uniche compagnie consentite, mentre si rimane a casa praticando le distanze sociali anticontagio.

Per evitare stress e depressione da isolamento, diventa necessario attivarsi con idee nuove e coinvolgenti che permettano, soprattutto ai più piccoli, di superare il momento. Per i bambini, si sa, è importante essere impegnati: disegnare, costruire, inventare, perché esercitare la manualità è il modo per non cedere ai pensieri negativi.

Quale occasione migliore dell'imminente Pasqua per dedicarsi alla realizzazione di lavoretti a tema con i quali rallegrare le giornate di festa? Recuperate cartoncini colorati e ritagli di feltro, ma provate a sbizzarrirvi anche con qualche idea più impegnativa con lavori a maglia o all'uncinetto.

Con il feltro si possono realizzare delle gallinelle o dei coniglietti portauova. Basterà ritagliare delle strisce di stoffa alte circa 3 centimetri abbastanza lunghe da contenere un uovo, chiuderle ad anello ed incollarle ad una sagoma che ricordi il profilo di una gallina o le lunghe orecchie di un coniglio.

Sempre con il feltro si possono creare delle uova di Pasqua con sorpresa. Ritagliare due sagome di uovo di ugual misura e riempirle con un pupazzetto, un ciondolo o altro regalino ed ovatta per dare volume. Cucire i bordi, applicare qualche decorazione esterna ed il gioco è fatto!

Via libera ai coniglietti realizzati con i cartoncini colorati e con la codina morbida realizzata con un po' di cotone idrofilo. Ritagliare la sagoma di un coniglietto di spalle ed incollare il pompon di ovatta per realizzare bigliettini di auguri, segnaposto o un festone colorato. Buon divertimento e buona Pasqua!



