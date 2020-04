Tante app per i più piccoli, ma quali scegliere?

In tempo di quarantena anche le mamme si ritrovano a spulciare gli app store in cerca di qualche passatempo per i bimbi, che sia divertente ma soprattutto utile. Abbiamo chiesto alle mamme di Mini Me Explorer qualche consiglio.

«L’American Academy of Pediatrics stabilisce che sono sufficienti due ore al massimo al giorno di “tecnologia” per i bambini, e la Società Italiana di Pediatria dice niente smartphone o tablet sotto i due anni, mentre tra i 2 e i 5 anni non più di un’ora al giorno, e dopo non più di 2 ore al giorno.

Anche noi mamme (e docenti) di Mini Me Explorer la pensiamo alla stessa maniera, anzi due ore al giorno possono essere anche troppe. Ma questa quarantena ci ha portate a rivalutare un po’ le regole in casa…

In ogni caso limitiamo il tempo, rigorosamente, e mettiamo delle regole precise. Le app devono essere supervisionate dai noi genitori, devono essere utili e di qualità. Ah dimenticavo: in casa nostra é vietato usare dispositivi tecnologici prima di andare a letto….non aiuta infatti a conciliare il sonno.

Abbiamo selezionato alcune App che possono essere sia educative che divertenti e le abbiamo suddivise per categorie: ci sono app che aiutano i bambini a rimanere connessi con il mondo esterno per favorire i contatti sociali, come la app "Postcard creator" che permette di spedire cartoline non solo agli amici ma anche ai nonni. Ci sono app per ascoltare storie o leggerle, come "Audible di Amazon" che offre audiostorie gratuite in tutte le lingue. Poi ci sono app per giocare con l’arte o muovere i primi passi con la musica, come "Bandimal", per comporre musica senza conoscere la musica. Abbiamo provato anche App per imparare l’inglese o conoscere il corpo umano (come "Tom spiegami il corpo umano"), e poi app di cucina con ricette che possono svolgere i bambini (favolosa é Little Fooby, con tante ricette in base al livello di difficoltà). Ma ne abbiamo provate tante altre e ce ne sono per tutti i gusti».

La lista completa, in continuo aggiornamento, sul blog.