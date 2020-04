Giochi innocenti per bambini intelligenti

Il gioco è la via migliore per apprendere e sperimentare, a qualsiasi età. Per questo ideare occasioni divertenti, che stimolino fantasia ed intelligenza, è sempre un ottimo modo per aiutare i bambini a crescere aumentando la propria consapevolezza. Ovviamente ad ogni età bisognerà far corrispondere l'attività giusta e sempre molto economica.

Sino ai due anni si lavora sul concetto di permanenza degli oggetti, scegliendo quelli noti al pargolo e nascondendoli per poi farli riapparire, ma anche sulla coordinazione da sviluppare costruendo torri con le costruzioni. Gli incastri delle forme, meglio in legno così da stimolare tutti i sensi, aiutano a riconoscere lo spazio, mentre con i travasi di acqua, farina gialla, sabbia si cura lo sviluppo motorio.

Crescendo e, comunque, sino ai 3 anni, gli stimoli per motricità e riconoscimento visivo arriveranno dai puzzle, l'attenzione sarà aguzzata dal gioco dello specchio con il quale si invogliano i bambini a ripetere i nostri gesti. Sempre utile il memory con immagini familiari che il bambino dovrà riconoscere. Qualsiasi idea decidiate di sperimentare, in casa troverete i materiali necessari e dei piccoli pronti a sperimentare ed apprendere.



