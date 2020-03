Quali attività svolgere a casa con i bimbi? I consigli della dottoressa Emanuela Iacchia

Questo momento, così incerto e così difficile è comunque prezioso, e con i suoi limiti e con le sue difficoltà vale la pena di viverlo e di non perderlo.

Come approfittare quindi di questo “periodo casalingo”? Il Settore Corsi di Croce Rossa Svizzera, con la collaborazione della dottoressa Emanuela Iacchia, psicologa dell’età evolutiva, pubblicherà da oggi sulla pagina Facebook delle pillole video, dei consigli concreti sul cosa fare in casa insieme ai propri bambini per vivere anche questo momento complicato nel miglior modo possibile e ritrovare l’idea di famiglia.