Primavera: tempo di nuove attività

La primavera segna l'inizio di un periodo che porta buon umore e voglia di fare. Anche i bambini riscoprono l'interesse per attività divertenti ed affascinanti.

Per soddisfare la loro curiosità, ci sono lavoretti da realizzare in casa con elementi economici e facili da reperire. Per sperimentare un po' di scienza si può giocare con i colori frizzanti, formine colorate effervescenti. Per realizzarle servono: bicarbonato, acqua, coloranti alimentari, stampini in silicone, aceto, contagocce, ciotoline e bacinella trasparente.

Nelle ciotoline, il cui numero dipende da quanti colori si vogliono utilizzare, mescolare un po' di bicarbonato e colorante ed aggiungere dell'acqua per ottenere un impasto morbido ma non liquido. Versare il composto negli stampi e riporre nel congelatore per almeno 12 ore. Riprendere gli stampi, rimuovere le formine di impasto congelato e metterle nella bacinella trasparente.

Con il contagocce prelevare un po' di aceto e versarlo sulle formine colorate, assistendo al loro scioglimento frizzante e schiumoso. Se si vuole optare per un'attività di gruppo, invece, si può organizzare un piccolo bowling con lattine vuote al posto dei birilli e delle palline da ping pong. Per un impegno più duraturo, si può pensare alla semina nell'ovatta.

Con un piatto o bicchiere di plastica o un barattolino di vetro, del cotone idrofilo e dei semini o legumi secchi si può avviare la germinazione. Sulla base del contenitore scelto si posiziona l'ovatta appena inumidita e su di essa si distribuiscono alcuni semini. Il cotone dovrà essere mantenuto costantemente umido. Il contenitore sarà posizionato al riparo dalle intemperie e dopo qualche giorno appariranno piccole radici e, poi, una piantina.

I germogli potranno ora essere interrati, messi alla luce non troppo forte e bagnati regolarmente. Il miracolo della vita si manifesterà agli occhi dei bambini che, incuriositi e stupiti, si dedicheranno a questa attività con passione e con l'entusiasmo di entusiasti agricoltori... in erba!



TMT (ti.mamme team)

