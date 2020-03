Come ti riciclo il tetrapak

Riciclare è la parola d'ordine che mette d'accordo tutela ambientale e fantasia, a tutto vantaggio dei più piccoli. Ormai sono un must i lavoretti realizzati con materiali riciclati e tra questi, il tetrapak si presta bene al riciclo creativo. Lavati ed asciugati i contenitori del latte, per esempio, diventano portapenne, camioncini e vasetti con l'aiuto di tempere colorate, carte decorative e cordoncini.

Per realizzare una mangiatoia per gli uccelli, intagliare una finestrella rettangolare su un lato della confezione in tetrapak, lavata ed asciugata, a due o tre centimetri dal fondo, e sotto di essa inserire un bastoncino di legno. Decorare a piacere e riempire con mangime per uccelli. Incollare un cordoncino per appendere la mangiatoia ad un ramo.

Eliminando la parte superiore di un contenitore in tetrapak e rivestendolo esternamente con carta colorata, si potranno realizzare dei portapenne oppure dei vasetti anche da appendere, con l'applicazione di semplici manici in corda o nastro. Lasciando i lati più bassi si possono realizzare dei contenitori per la coltivazione di semi, sino alla crescita delle piantine.



TMT (ti.mamme team)

