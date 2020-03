Skullbreaker Challenge: la nuova follia adolescenziale

La cronaca la descrive come la sfida spacca cranio o sfida dello sgambetto, mentre i social la conoscono come skullbreaker challenge o tripping challenge. Si tratta di un video molto diffuso su TikTok, in cui tre ragazzi in fila improvvisano una coreografia, nulla di strano se non fosse che uno di loro è vittima ignara di un tranello e, appena salta, gli altri due fanno uno sgambetto.

Colti alla sprovvista, i malcapitati perdono l'equilibrio e non riescono ad evitare la caduta rovinosa sulla schiena, con la possibilità di urtare violentemente anche la testa. Le conseguenze possono essere commozione cerebrale, arresto respiratorio, perdita della vista, frattura delle vertebre e/o della calotta cranica ed ematomi intracranici. Risultati disastrosi che rovinano la vita.

Lo stupido gioco è molto diffuso tra gli adolescenti di tutto il mondo, tanto che TikTok ha reso nota l'eliminazione di tutti i video di skullbreaker challange in nome della sicurezza dei propri utenti. La raccomandazione è per i genitori e gli insegnanti affinché non perdano di vista gli adolescenti, invogliandoli a non farsi coinvolgere da simili disastrose follie.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e