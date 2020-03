Sensory box: il mondo in una scatola

L'esplorazione è il principio guida nella crescita dei bambini: dallo sguardo alla manipolazione. Al fine di incentivare e migliorare le esperienze conoscitive dei piccoli, è utile ricorrere alle scatole sensoriali, di ispirazione montessoriana: veri e propri contenitori nei quali imparare a riconoscere gli oggetti toccandoli, apprendere parole nuove e, soprattutto, divertirsi.

In base alla fascia di età dei piccoli, scegliere oggetti sicuri naturali - foglie, erba, fiori, piume, sassi, legumi - o in stoffa e feltro. Il tema della sensory box può essere vario e si può scegliere ispirandosi alle stagioni oppure ai luoghi, per esempio. Molto diffusa è la «scatola delle stagioni», una box sensoriale che sfrutta le differenze e le caratteristiche stagionali per aiutare i bambini a conoscerle e riconoscerle toccando i materiali naturali.

Il contenitore potrà essere di plastica rigida trasparente o di cartone ed al suo interno troveranno posto vasetti, fiori finti, terriccio vero da zappettare con attrezzi da giardino giocattolo, oppure qualcosa che lo imiti per consistenza e possa essere raccolto ed invasato, tipo le lenticchie o pasta. Ed il gioco della conoscenza è fatto!



TMT (ti.mamme team)

