Inquinamento: attenzione a quello domestico!

Respirare aria pulita a casa e sul posto di lavoro è un diritto riconosciuto anche dall'Organizzazione mondiale di sanità e non deve apparire una esagerazione considerato che anche al chiuso la qualità dell'aria può essere dannosa. L'inquinamento domestico, infatti, causa allergie, bronchiti ed asma, oltre a problemi cardiovascolari. E se l'attenzione a giochi, abiti e cibo per i bimbi è sempre più elevata per salvaguardare la loro salute, è importante anche concentrarsi sulla qualità dell'aria che respirano in casa.

Ecco come migliorare la qualità dell'aria in casa e in ufficio. Scegliere mobili naturali invece di quelli ricchi di elementi chimici; per la pulizia domestica utilizzare prodotti biologici ed aspirapolveri dotate del filtro HEPA. Ancora: utilizzare un depuratore d'aria e lasciare le scarpe fuori casa, soprattutto se si hanno bimbi che gattonano o che, comunque, giocano sul pavimento. Vietato fumare in casa, mantenere il tasso di umidità interno entro il 50%, areare le stanze e scegliere piante capaci di rigenerare l'aria, come ficus ed aloe.



