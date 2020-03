Idee che rendono unica la festa del papà

Portachiavi, portapenne, biglietti creativi e portafoto: la fantasia si sveglia incredibilmente in vista di ricorrenze come l'imminente festa del papà del 19 marzo, ed i bambini diventano protagonisti di una produzione smisurata di lavoretti. Realizzati a scuola oppure a casa, i regalini fatti a mano dai figli sono destinati ad invadere scrivanie e pareti di tutti i papà ed anche il meno artistico di essi sarà un capolavoro d'amore.

Rotoli di carta igienica decorati che diventano dispenser di caramelle, avvolgicavo e casette per gli uccelli; plastilina modellata per diventare uno svuotatasche a forma di manina o un simpatico portachiavi. E ancora sassi dipinti per essere originali fermacarte, cartoncini ritagliati per diventare unici dischi orari o portafoto con i volti di tutti i membri della famiglia che spiccano negli spazi vuoti della parola papà. Mamme, armatevi di forbici stondate e brillantina per aiutare i piccoli a sciogliere il cuore dei papà anche nel giorno della loro festa!



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram