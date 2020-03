Coronavirus: la speranza dopo la guarigione di una bimba

Si chiama coronavirus Disease 2019 abbreviato in covid-19, ma tutto il mondo lo conosce semplicemente come coronavirus. Si tratta di un agente patogeno altamente virulento che si è rivelato come l'incubo peggiore della popolazione mondiale dall'inizio di questo 2020. L'infezione è stata recentemente definita pandemica dall'Organizzazione mondiale della sanità, considerata la sua diffusione in gran parte del mondo. I contagiati, da dicembre 2019, sono oltre 124 mila, sparsi in 113 Paesi, ed oltre 4500 sono i decessi ufficializzati.

La pandemia ha piegato la quotidianità di tutti, ha messo in ginocchio l'economia mondiale e ha colpito soggetti anziani, ma anche giovanissimi. Tra tutti spicca il caso della bimba cinese di soli quattro mesi contagiata il 27 gennaio scorso. Non si tratta dell'ammalata più giovane, visto che dopo di lei c'è stato un paziente di soli 10 giorni, ma di quella più piccola guarita e dimessa nella provincia di Hainan nella Cina meridionale. La notizia rappresenta sicuramente una speranza nel clima di paura ed incertezza creato dalla diffusione del virus e ci si adopera affinché si ripeta per tutti gli altri casi.



TMT (ti.mamme team)

