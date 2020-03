Come gestire i bambini e la famiglia a casa?

Questo strano periodo, arrivato quasi all'improvviso, "costringe" i genitori a dover passare molto più tempo con i propri figli. E da qui nasce l'esigenza di organizzarsi al meglio per affrontare le giornate chiusi in casa. Non potendo parlare di viaggi e luoghi da scoprire, abbiamo chiesto a Jenny di Mini Me Explorer di svelarci qualche trucchetto che potrebbe aiutare la "convivenza forzata". Ecco i suoi consigli.

«Non avrei mai pensato di dovermi trovare un giorno davanti al mio computer a dover scrivere un post su come gestire il tempo a casa in "quarantena" con i bambini. Ma le cose cambiano e noi ci dobbiamo adattare. Sono sicura che torneremo presto a viaggiare e a scoprire luoghi pazzeschi, ma ora no, ora stiamo a casa e cerchiamo di raccogliere e apprezzare le cose positive di questo momento. È giunto il momento di apprezzare il tempo, di cui ne abbiamo perso il valore.

Gestire il lavoro da casa, i figli, le mansioni domestiche e i tempi e bisogni che ogni membro della famiglia ha non é certo una passeggiata. Ma siamo tutti nella medesima barca, per cui l’unica cosa che possiamo fare é remare tutti nella stessa direzione. Per evitare di litigare tutto il giorno e di cadere in uno stato di apatia e senza motivazione, è essenziale fin dal primo giorno radunarsi in famiglia attorno ad un tavolo e definire insieme le regole e come strutturare le giornate.

Ecco i nostri consigli:

- vestitevi e preparatevi tutti come se doveste uscire. Stare tutto il giorno in pigiama non vi darà di sicuro la motivazione giusta per affrontare con energia la giornata!

- Suddividete insieme i giorni della settimana e gli orari in una tabella.

- dividete i momenti in fasce orarie precise, alternate tra:

Lavoro da casa (per i genitori), compiti o studio (per i bambini)

Attività fisica o di movimento (se si può, passeggiata nel bosco o all’aria aperta, se non si può, esercizi fisici a casa)

Momenti individuali di relax (lettura, gioco in camera, ascoltare musica, audiostorie, giochi online, ecc…)

Lavori domestici (pulire casa, apparecchiare/sparecchiare, rifare il letto, cucinare, mettere da lavare i vestiti, stirare, ecc…)

Attività di famiglia insieme (giochi di società, film, ecc…)

- Fate partecipare i bambini alla realizzazione delle regole, é importante che tutti i membri della famiglia partecipino.

Anche se potrebbe sembrare un programma da caserma militare, sono convinta che queste regole precise in famiglia e la routine quotidiana aiutino a rendere migliore la convivenza.

