L'economia a misura di bambino

Avete mai pensato di spiegare cosa sia una carta di credito, un mutuo, lo spread o un piano di investimento ai vostri figli? O semplicemente dirgli che al momento non è possibile comprare il monopattino elettrico perché ci sono spese più impellenti in casa? Probabilmente no, perché l'idea di parlare di economia con i piccoli suona un po' strana, come se l'argomento fosse troppo difficile o lontano da loro. In realtà la finanza può essere a misura di bambino ed, anzi, rappresenta un elemento educativo importante nella loro formazione.

Premesso che quelle creaturine vezzose, sempre concentrate tra figurine e videogiochi, sono particolarmente ricettive ed è proprio nei primi anni dell'età scolare che assorbono ed immagazzinano informazioni come spugne asciutte, è il caso di approfittarne. Si comincia con le nozioni semplici che permettono loro di gestire la paghetta o, comunque, di capire quante e quali spese poter affrontare da soli: un gelato o due bustine di figurine? Un pallone di cuoio o i guanti da portiere?

Perché, se gli adulti sono in difficoltà a parlare di soldi con i propri figli più piccoli, proprio come lo sono affrontando l'argomento morte, i bambini sono più sereni, non hanno preconcetti e sono aperti alle informazioni. È fondamentale, quindi, approfittare della loro apertura mentale per informarli al meglio anche su economia e finanza. E se l'argomento proprio vi risulta ostico, ricorrete alle numerose applicazioni da scaricare su cellulari e tablet, che vostro figlio saprà sicuramente smanettare meglio di voi!

Qualche esempio? Piggy Bank è una piattaforma alla quale si collega il salvadanaio all'app scaricata sullo smartphone di genitori e nonni e, da qui, si gestiscono prestiti ed acquisti, oltre i risparmi. Oppure c'è Millesogni, una sorta di gioco interattivo con obiettivi, quiz e livelli attraverso i quali i bambini apprendono le nozioni di economia ed un vocabolario specifico in modo naturale e divertente. Si scaricano gratuitamente e sono utili, provate!



TMT (ti.mamme team)

