Alimentazione: le corrette abitudini s'imparano in tv

La corretta alimentazione fa parte di uno stile di vita sano, è risaputo. Ed è anche più facile a dirsi che a farsi, ammettiamolo. Perché va bene sgarrare ogni tanto, ma nutrirsi a base di cibo non salutare è inaccettabile, soprattutto in un'epoca che ha fatto di sostenibilità e benessere i paradigmi esistenziali. Ovviamente il discorso vale per gli adulti, ma soprattutto per i bambini, perché sono loro, come sempre, l'investimento per una realtà migliore.

È la loro testolina libera da pregiudizi, infatti, a dimostrare come il buon esempio sia lo strumento più efficacemente persuasivo. E non solo il modello familiare sortisce l'effetto educativo! Ciò che vedono in televisione è, per i bambini, una finestra su un mondo zeppo di opportunità ed idee, comprese quelle di un'alimentazione basata su cibi sani. Come le pubblicità di merendine e bibite zuccherate stimolano i desideri golosi dei piccoli spettatori, i programmi di cucina a base di healty food li convincono ad un'alimentazione salutare!

Quindi è sufficiente lasciare che i bambini guardino una specie di master chef vegetariano per invogliarli a mangiare broccoli e minestrone? Pare di sì, ed a confermarlo è la ricerca diretta dal dottor Frans Folkvord, della School of Humanities and Digital Science at Tilburg University in Olanda. Lo studio ha dimostrato che, dopo aver seguito show cooking a base di cibi salutari, i piccoli spettatori abbiano preferito snack sani, a dimostrazione del fatto che i programmi di cucina possano avere effetti positivi sul comportamento, compreso l'orientamento nelle scelte alimentari migliori.

Via libera quindi, ai cibi di stagione, all'introduzione di tutti gli alimenti in base ad una rotazione equilibrata, agli spuntini sani e freschi, all'esempio da parte degli adulti ed al coinvolgimento nella preparazione dei piatti. E se proprio volete consolidare gli insegnamenti con un po' di tv, ispiratevi ai programmi come America's Test Kitchen, Good Eats e Kids Baking Championship o ricorrete ai vari video pubblicati su YouTube. Enjoy you health, enjoy your food!



