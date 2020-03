Il magico mondo del bilinguismo infantile

Si dice che la strada verso il successo sia lastricata della conoscenza delle lingue straniere. Certo dipende dal tipo di futuro professionale che si ha in mente, però parlare almeno un'altra lingua oltre quella madre è, sicuramente, un valore aggiunto per le personali conoscenze. Ecco perché si torna sovente a discutere di bilinguismo infantile, evidenziando tutti i riscontri positivi di questa caratteristica.

Imparare una seconda lingua per i più piccoli è molto facile, poiché nel loro cervello si attiva un'unica area cerebrale del linguaggio per l'apprendimento anche di un secondo idioma, mentre dall'adolescenza in poi le parti del cervello coinvolte sono due. Più è tenera l'età in cui si comincia ad apprendere una nuova lingua, quindi, più i bambini saranno agevolati in questa acquisizione che può iniziare già negli ultimi mesi di gestazione. Quando è ancora nel pancione, infatti, il feto ascolta la voce materna dimostrando alla nascita di riconoscere le parole pronunciate dalla mamma tra quelle proferite da altre voci di donna. E questo vale anche per i vocaboli di una lingua straniera .

Fortunati quei pargoli che hanno genitori bilingue perché impareranno contemporaneamente i due idiomi a patto che mamma e papà li usino quotidianamente per comunicare. Ma se questa condizione non esiste, si ricorre al gioco per favorire il bilinguismo del bambino. Ripetere vocaboli accompagnati a gesti che ne indicano il significato, agevola l'apprendimento di quelle parole, così come imparare le canzoni o seguire specifici cartoni animati in lingua originale, per esempio inglese.

I bambini bilingue dimostrano di essere particolarmente empatici, aperti alle novità e capaci di scorgere rapidamente ogni differenza considerandola un elemento utile per raccontare in modo diverso una stessa realtà. Il bilinguismo, praticamente, consente di capire e farsi capire con più facilità comunicativa ed aiuta a superare i falsi limiti della differenza.

Nelle famiglie bilingue, possono insorgere difficoltà: confusione tra le lingue e ritardo nel parlare, problemi temporanei e di facile soluzione. Il primo riguarda la fase iniziale dell'apprendimento, quando il vocabolario a disposizione del bambino è ancora limitato ed egli attinge ad entrambe le lingue come stratagemma per spiegarsi meglio. Il ritardo, invece, si risolve totalmente entro i 5 anni, anch'esso con una stabilizzazione dell'apprendimento.



TMT (ti.mamme team)

