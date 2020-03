Pasta di sale: il divertimento homemade

Intrattenere i bambini può diventare un impegno gravoso quando finiscono gli spunti di divertimento. Se la stagione non consente di andare in giro per parchi e ludoteche, bisogna attrezzarsi in casa, magari con qualche attività a costo quasi nullo. Puntare sui giochi di manipolazione con i più piccoli è sempre una buona idea e, quindi, via libera ad impasti di ogni genere.

Coinvolgerli nella preparazione di impasti per creare pizze o biscotti è divertente e gratificante per i bambini, ma preparare qualche pasta modellabile per realizzare simpatici lavoretti sarà ancor più coinvolgente e, comunque, economico. La pasta di sale è sicuramente la più semplice da realizzare. Basta, infatti, amalgamare uguali quantità di farina, sale ed acqua sino ad ottenere un panetto morbido da modellare, asciugando, poi, i lavori in forno a 50 gradi prima di decorarli. L’impasto avanzato si conserva in frigo e si tiene a temperatura ambiente per almeno 30 minuti prima di riutilizzarlo. Buon divertimento!



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram