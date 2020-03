Più alberi per tutti i bambini!

La crisi ambientale che accompagna la nostra epoca lo insegna: la natura è nostra amica, a patto di tutelarla. Per questo è fondamentale aiutare i bambini, speranza e futuro del mondo, a comprendere l'importanza dell'ambiente da salvaguardare, stabilendo un legame consapevole con esso, perché i più piccoli meritano di scoprire ed amare le ricchezze dell'universo naturale che li circonda.

Il concetto è così importante che in Inghilterra, una commissione di progettazione urbana ha presentato al governo locale l'invito a realizzare città più ricche di verde, sottolineando tutti i benefici per il contesto cittadino, per la salute pubblica e per bambini felici. Meglio ancora piantare alberi da frutto.

Essi, infatti, possono mostrare ai più piccoli il processo di nascita e crescita dei frutti che loro stessi consumano, attivando consapevolezza e connessione con la natura. Piantare alberi ovunque, quindi, diventa il trend educativo e per motivare i bambini a recuperare il contatto con la natura si può invitarli a piantare un seme da frutto in ogni angolo di terra spoglia così da sentirsi partecipi di un progetto di riqualificazione ambientale.



TMT (ti.mamme team)

