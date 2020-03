Baci contro il mal di testa di bambini ed adulti

Il «bacio sulla bua» è il rituale a base di dolcezza e protezione che, soprattutto le mamme, mettono in scena dopo una caduta o un ditino schiacciato dei propri pargoli. Ci siamo passati tutti e ne abbiamo appreso il valore emotivo più che l'efficacia contro il dolore. Perché se è vero che quel bacio non sana una ferita, il senso di amorevole protezione che trasmette, sana la paura e lo smarrimento legati al suo dolore.

Ma non solo: questo come ogni altro gesto affettuoso di un genitore nei confronti del proprio figlio ha il merito di far crescere bambini sani, oltre che emotivamente ricchi e stabili. Si tratta di una conclusione scientifica e non di un vagheggiamento da mamma pancina. La neuroscienziata Rebecca Saxe, infatti, si è sottoposta ad una risonanza funzionale mentre baciava il proprio bambino sulla fronte. Le immagini hanno evidenziato l'attivazione delle stesse regioni cerebrali nella mamma e nel piccolo, dando una dimensione tangibile dell'empatia.

Ripetuta su altre coppie di genitori e figli e di innamorati, il risultato è stato il medesimo a conferma di un dato dal grande valore scientifico. Lo sviluppo emotivo, stando a quanto appare nella risonanza, inizia sin da piccoli e cresce progressivamente. L'affetto ricevuto sin dalla primissima infanzia crea una riserva fondamentale che contrasta depressione ed ansia da adulti. Un dato certo al quale si aggiunge l'utilità dell'amore genitoriale contro la cefalea. Sì: la mancanza di affetto provoca mal di testa che si inserisce tra i disturbi di internalizzazione causati dalle carenze di affetto da bambini.

La notizia arriva dalla ricerca del dottor Vincenzo Guidetti, neuropsichiatra dell'Università La Sapienza di Roma e conferma l'importanza dei gesti di affetto per uno sviluppo sereno dei bambini. Baci e carezze di mamma e papà attivano le aree cerebrali che regolano lo sviluppo della coscienza e stando alla ricerca del dottor Guidetti i piccoli che soffrono di mal di testa hanno scarse capacità di gestione delle emozioni.

Vietato lesinare gesti di affetto ai propri pargoli, quindi, per non far insorgere problemi emotini in età adulta e per evitare che patiscano di cefalea. E se ve lo state chiedendo, sì: il bacio è utile contro il mal di testa anche negli adulti grazie al suo effetto vasodilatatore. Ed è anche un valido antidepressivo.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram