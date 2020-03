Rajeshwari, la piccola indiana pietrificata

Si chiama ittiosi epidermolitica ed è una delle malattie rare genetiche caratterizzate da un'estrema secchezza della pelle e dalla sua continua desquamazione. Se ne parla in questi giorni con riferimento a Rajeshwari, la bimba indiana di 7 anni che sta vivendo il proprio calvario a causa di questa patologia.

La piccola, infatti, a causa della ittiosi, ha braccia, gambe e parte della schiena ricoperti da vesciche ruvide che si ispessiscono rendendo difficili e dolorosi i suoi movimenti. La patologia sarebbe ereditaria e per essa non esiste cura e Rajeshwari vive una condizione peggiorata dalla povertà di Chattisgarh, il villaggio in cui vive, lontano dalla città dove la bambina deve recarsi per ricevere le cure necessarie ad alleviare le sue sofferenze.

I pazienti afflitti da ittiosi, soprattutto in età neonatale, soffrono anche di infezioni, insufficienza renale, perdita di liquidi e proteine. Crescendo si manifestano intolleranza al calore, occlusioni dei condotti uditivi e nella forma lamellare, detta Arlecchino, displasia di naso ed orecchie, difficoltà respiratorie e contrattura degli arti con conseguente impedimento dei movimenti.



TMT (ti.mamme team)

