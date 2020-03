Supereroi amici dei bambini

Con una tovaglia legata al collo ogni bambino diventa un supereroe. Può sembrare una battuta, ma in realtà è una verità che raccoglie un'evidenza importante. Ispirarsi alle imprese dei personaggi conosciuti tra film e fumetti, infatti, aiuta i più piccoli a trovare il coraggio per affrontare il mondo e magari anche impegnarsi in azioni a vantaggio del prossimo. Salvare un orsetto in pericolo è una metafora di tanti valori come altruismo, giustizia e generosità che i piccoli imparano a vivere anche nella realtà quotidiana.

Emulare i propri supereroi preferiti aiuta i bambini a distinguere il bene dal male ed a schierarsi dalla parte di chi ha ragione in modo spontaneo. L'atteggiamento è comune ai maschietti ed alle femminucce, senza differenze, ma qualche timore arriva dalla ricerca americana della Brigham Young University di Provo che evidenzia il rischio di una maggiore aggressività tra i piccoli che imitano i personaggi ispirandosi alle loro capacità di fare a pugni ed uccidere.



