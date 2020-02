Attività extrascolastiche: sono sempre utili?

Hanno l'agenda zeppa di appuntamenti, ma riescono a stento a perseguire un obiettivo. No, non sono manager rampanti, ma bambini con una valanga di attività extrascolastiche pronta a sommergere i loro pomeriggi. Sport, lingue e musica sono gli impegni più frequenti che si sommano ai compiti scolastici, lasciando davvero poco tempo ai più piccoli per fare semplicemente i bambini e per impegnarsi al fine di ottenere qualcosa.

È stata una ricerca condotta presso l'Università del Colorado ad appurare che i bimbi più impegnati sono quelli che stentano ad organizzarsi per centrare un obiettivo, forse perché tanto programmati da mamma e papà che scelgono i loro impegni e li incastrano tra loro. A questa evidenza si aggiunge anche il rischio di stress ed ansia che possono scaturire dall'aspettativa di risultati sempre ottimi.

Meglio sarebbe, quindi, lasciare ai più piccoli anche il tempo per annoiarsi e, soprattutto, lo spazio per organizzarsi da soli scegliendo le attività da seguire. Proprio questo impegno, infatti, è in grado di favorire indipendenza e creatività nei bambini che recuperando un po' di tempo libero riescono anche a riflettere sugli avvenimenti del giorno o sulle proprie emozioni, un esercizio interiore che li aiuta a sviluppare e consolidare la propria identità.

Certo le attività extrascolastiche favoriscono la socializzazione ed arricchiscono il bagaglio formativo dei bambini ed è quindi trovare il giusto equilibrio. Fondamentale lasciare che siano i bambini a scegliere cosa fare dopo i compiti scolastici, senza esagerare con gli impegni e senza fare paragoni con loro coetanei. Non pressarli ed apprezzare sempre i loro impegni ed i loro risultati servirà ad incoraggiarli ed a far crescere la loro autostima, ma soprattutto a valorizzare la loro unicità.



TMT (ti.mamme team)

