Bambini che mordono, genitori in ansia

Le prime volte sembra un vezzo che strappa una risata, ma poi diventa un vizio da correggere. Parliamo dell'abitudine di certi bambini a mordere. Sarà capitato di vedere o sentire di bimbetti morsicatori che azzannano adulti e bambini con molta naturalezza, trasformando questo gesto in una forma di espressione. Può apparire un comportamento insolito e strano, ma è più frequente di quanto si pensi e, fino ad una certa età, è anche normale.

Come tutti i cuccioli, i bambini piccolissimi scoprono il mondo attraverso la bocca: praticamente, «assaggiano» cose e persone e si fanno un'idea della loro natura. Quando i morsi sono dati con le gengive è tutto simpatico, ma i problemi iniziano quando spuntano i dentini, aguzzi come spilli, ed i piccoli morsicatori diventano anche pericolosi. Soprattutto se addentano per reazione e non più per conoscenza. Sino ai due anni circa di età il morsino esplorativo è accettabile, ma dopo deve essere assolutamente bloccato, affinché non diventi una brutta abitudine.

È anche vero che non tutti i bambini mordono, ma nel caso il proprio piccolo lo faccia dopo i 2 anni, non è il caso di avvilirsi perché, magari, ha azzannato un compagno d'asilo, ma bisogna attivarsi affinché comprenda quanto sia sbagliato quel suo comportamento. L'atteggiamento di un genitore di fronte ai morsi di un bambino deve perdere ogni connotazione ansiosa per non esasperare il senso di questi gesti e, soprattutto, per non attribuirgli una valenza derivante dagli intendimenti degli adulti.

Vietatao sgridarlo e punirlo, morderlo e lasciarsi mordere. È bene, invece, intervenire con fermezza ad interrompere il morso con un «no» secco e categorico. Niente richiami a distanza e via libera al contatto visivo e fisico che ben veicolano il messaggio al piccolo di casa. Attenzione anche ai morsi di rabbia che vanno corretti spiegando al bimbo perché sono sbagliati e come sostituirli per esprimere un disagio. L'importante è ricordare sempre che anche i più piccoli hanno una propria logica ed un piccolo bagaglio al quale attingere per interagire con gli altri e spetta agli adulti spiegargli cosa è bene e cosa non lo è.



TMT (ti.mamme team)

