Scuola e società: il delicato mestiere dell'insegnante

L'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, il documento con cui l'ONU indica gli impegni da mantenere per migliorare il mondo, evidenzia l'educazione come strumento necessario a garantire una formazione equa per elevare la qualità della vita di tutti. Come dire: più buona scuola per un'esistenza migliore.

Detentori del miracolo educativo, dopo i genitori, sono i docenti che hanno il compito di consolidare gli insegnamenti di base e rinforzarli con altri contenuti, utili a sviluppare la conoscenza e la coscienza di bambini e adolescenti. Una responsabilità che li rende simili a supereroi che, mentre vigilano sul comportamento dei propri alunni, esercitano il delicato potere della loro formazione.

Doveroso per ogni insegnante è informare senza condizionare, illustrare senza manipolare, sostenere seguendo le inclinazioni dei propri studenti, affinché essi conoscano il mondo senza pressioni e diventino capaci di strutturare le proprie idee. Un ruolo fondamentale per il singolo e per la società, anche se non sempre adeguatamente sostenuto.



TMT (ti.mamme team)

