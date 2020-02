Frutta secca amica della crescita

Per anni sono stati banditi perché alimenti molto calorici, ma ormai da qualche tempo sono stati riabilitati ed indicati addirittura come cibi funzionali, perché ricchi di sostanze benefiche per l'organismo. Parliamo della frutta secca e dei semi oleosi: noci, nocciole, arachidi, semi di zucca, di girasole, lino, chia, per intenderci. Ovvero elementi gustosi, privi di colesterolo e pieni di vitamine, sali minerali omega 3 e 6, a tutto beneficio del sistema cardiocircolatorio e nervoso.

Le noci aiutano a «tenere pulite le arterie» ed a rigenerare le cellule; le nocciole abbassano colesterolo e trigliceridi nel sangue; le mandorle sono energetiche e facilitano la digestione dei cereali; le arachidi sono ottime per i diabetici; ed i pistacchi riducono il rischio di malattie cardiache e sono ricostituenti ed antianemici importanti per la crescita dei bambini.

Consumare quotidianamente semi oleosi e frutta secca, preferibilmente al naturale, è quindi molto importante, anche dei più piccoli. La loro consistenza potrebbe non essere gradita dai bimbi, ma si può ovviare con qualche trucchetto. Si comincia dalla colazione con scaglie di mandorle o nocciole mischiate allo yogurt o frutta secca tritata e mescolata con un po' di miele per farcire una crepe. Se i bambini mangiano le barrette ai cereali se ne potranno preparare in casa con muesli e frutta secca arricchiti da scaglie di cioccolato.

E poi via libera alla preparazione in casa di pane e dolci arricchiti da semi e frutta secca che può essere utilizzata anche per la panatura dei cibi cotti in forno che diventano, così, più croccanti e gustosi. I benefici di questi cibi preziosi per la salute di adulti e bimbi non devono essere trascurati e valgono, sicuramente, un po' di fantasia ed impegno in più per servirli in modo appetitoso per tutti.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram