Il cervello dei bambini è vittima dello smog

L'inquinamento atmosferico può essere causa di disabilità mentali e disturbi neurologici. La relazione tra i due fenomeni è stata scientificamente confermata evidenziando la possibilità per il feto di sviluppare danni al sistema nervoso centrale. L'aria inquinata respirata dalle mamme incinte ha ricadute negative sulla crescita della creatura che hanno in grembo che, alla nascita, potrà essere sottopeso e potrà, in seguito, mostrare problemi di sviluppo.

Tra i principali pericoli per la salute mentale dei piccoli c'è, prima di tutto, lo smog le cui sostanze nocive sono in grado di attraversare anche la placenta. Ad evidenziare il pericolo è stato uno studio condotto presso il Children Hospital di Los Angeles che ha indicato i disturbi di comportamento ed i ritardi di elaborazione mentale come conseguenza di queste contaminazioni. All'inquinamento da traffico si aggiunge quello prodotto dal riscaldamento domestico e dalle industrie, oltre quello causato dagli incendi.

Le sostanze responsabili dell'inquinamento atmosferico sono anche alla base di problemi come autismo, ritardi mentali e deficit di attenzione che si manifestano durante la crescita dei bambini. Per proteggere i piccoli la regola è evitare il contatto con le polveri sottili, magari utilizzando passeggini alti e non uscendo nelle giornate che registrano elevati livelli di ozono. Inutili le mascherine sanitarie per evitare l'inalazione delle polveri, poiché la loro trama non riesce a trattenere le micro particelle ed i gas tossici.



TMT (ti.mamme team)

Seguici anche su Facebook e Instagram