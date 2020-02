Maschere fai da te per tutta la famiglia

L'abc del carnevale consta di allegria, bambini e creatività e trova la sua massima espressione nel fai da te divertente nel quale si sbizzarriscono le mamme. Quello delle maschere di carnevale, infatti, è lo spazio entro il quale trova espressione la fantasiosa inventiva delle mamme che, spesso con pochi semplici materiali, creano costumi originali e bellissimi.

Le idee possono essere davvero tante e coinvolgere persino tutta la famiglia. Vediamone qualcuna. Se la maschera è per un neonato si può pensare di travestirlo da tenero ortaggio o frutto con tutina colorata e qualche foglia imbastita su una cuffietta. Oppure da tenero agnellino con pon pon cuciti su un body bianco o, ancora, da sacchetto di popcorn! Per questo travestimento basterà rivestire il marsupio con feltro bianco a righe rosse ed attaccare veri chicci di mais scoppiati su un cappellino bianco da far indossare al piccolo.

Per i più grandicelli con un poncho si potranno realizzare diversi travestimenti: in tessuto cangiante potrà richiamare l'idea di una sirena; di pile grigio, con dentini applicati sullo scollo ed un cordoncino rosa sul retro, sarà il manto di un topolino; e tutto arancione, con qualche striscia bianca sulla schiena e due occhietti sul petto, sarà un pesce pagliaccio come Nemo. Rosso con cappuccio permetterà di avere la cappuccetto rosso di casa e, con l'aggiunta di una coda, un simpatico diavoletto.

Se il carnevale diventa occasione per coinvolgere tutta la famiglia, si può pensare ad un travestimento di gruppo. Con ritagli di pannolenci sovrapposti si possono realizzare mantelline che richiamano il piumaggio dei gufi per un'allegra famiglia di pennuti, oppure impegnarsi per la realizzazione di travestimenti a tema con più protagonisti, scegliendo tra personaggi Disney, il mondo di Harry Potter, la famiglia Addams, Star Wars o i simpatici Teletubbies.

Anche per le mamme in attesa non mancano idee per originali e divertenti travestimenti che valorizzino il prezioso pancione. Immaginate mamma canguro, travestimento da realizzare semplicemente con una maglietta arancione con un taglio sulla parte alta della pancia nel quale inserire un cangurino di peluches. Ed in testa un cerchietto con due orecchie. Oppure pensate alla combinazione «uova e pancetta» con una maglietta gialla che colora il pancione come un tuorlo d'uovo, circondato da un pannolenci bianco ritagliato come l'abume cotto. Ed accanto il futuro papà vestito da bacon con la fetta di salume realizzata con feltro. Del resto è carnevale ed ogni scherzo vale!



