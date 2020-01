All'università arriva il corso di "Medicina di genere"

Il modo in cui le malattie si manifestano e progrediscono dipende anche dal sesso dei pazienti. Donne e uomini quindi possono avere bisogno di diagnosi e di trattamenti diversi. Per questo le Università di Berna e Zurigo offrono ora un corso di formazione continua in comune sulla "Medicina di genere".

I sintomi di una malattia negli uomini sono considerati la norma, quelli delle donne sono ancora etichettati come atipici. Per questo motivo, ad esempio, i segni di un attacco di cuore nelle donne spesso non vengono riconosciuti correttamente e si lascia passare troppo tempo prima del trattamento. Anche i farmaci a volte hanno effetti diversi a seconda del genere.

L'obbiettivo del corso di formazione continua in "Medicina di genere" è quello di sensibilizzare i medici alle differenze specifiche nella diagnosi e nella cura e mantenerli aggiornati sulla base delle ultime ricerche. Si tratta di corso è unico in Europa, precisa l'Università di Berna in un comunicato.

