Visitare San Gallo con i bambini

San Gallo è una città adatta anche ai bambini? E cosa vedere? Lo abbiamo chiesto ad Augusta, di Mini Me Explorer.

SanGallo è una città facile da visitare per tutta la famiglia?

«Merita certamente di essere visitata con bambini di tutte le età. Ci tengo a segnalare almeno due attrazioni adatte ai più piccoli. La prima è il museo di storia naturale (Naturmuseum) è davvero ben allestito e vi terrà impegnati per delle ore. Non si trova in centro però - prendete il bus numero 1 che parte dalla stazione in direzione Stephanhorn fino alla fermata Naturmuseum. La seconda la biblioteca... la visita non dura molto ma la quantità di libri è impressionante ed i bambini troveranno divertente l'idea di visitarla mettendosi delle pantofoline scivolose».

Come intrattenere i bambini durante la visita del centro storico?

«Le case a graticcio del centro storico, per chi non le ha mai viste, sono davvero particolari. I bambini più piccoli però si annoiano in fretta, a volte... io consiglio sempre di spiegare loro cosa sono i bovindi e sfidarli a contarli (con l'aiuto dei genitori se non sanno ancora contare). Sono 111, quindi non li troveranno mai tutti, ma in compenso mamma e papà potranno vedere il centro storico con calma».

Quanti giorni ci vogliono per visitare al meglio San Gallo?

«Per la città direi che due giorni possono bastare, piscine del Säntispark incluse (soprattutto in inverno - perché San Gallo è la città più fredda della Svizzera). Se possibile aggiungete un altro giorno così da visitare la fabbrica/museo del cioccolato Maestrani. Un'alternativa sempre vicinissima a San Gallo è il caseificio dimostrativo del formaggio Appenzell».

Per approfondire clicca qui