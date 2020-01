Il make up delle mamme senza tempo

Giornate infinite fatte di impegni che si susseguono senza sosta, durante le quali è difficile, se non impossibile, trovare un po' di tempo da dedicare a se stesse. È questa la realtà di tutte le mamme che devono provvedere alla famiglia, alla casa e, spesso, anche ad un lavoro esterno non riuscendo, così, a dedicarsi adeguatamente alla cura della propria persona.

Fatta salva l'igiene, infatti, è sempre più esiguo il tempo che una mamma può dedicare a se stessa, costringendosi sempre più spesso a cerette volanti e messe in piega domestiche. Ma a tutto c'è un limite e per salvare qualche sprazzo di femminilita che superi l'icona monastica di un viso deterso, ma spento, bisogna ritagliare ogni momento utile per coccolarsi o, almeno, dedicarsi le cure necessarie per non finire come sciatte cavernicole intente a garantire il benessere della stirpe.

La notte è il primo momento giusto da sfruttare perché, anche se si dorme poco, ogni ora di sonno può essere sfruttata per usare maschere e patch occhi: elementi specifici da applicare prima di coricarsi affinché i principi attivi che contengono possano agire indisturbati. Ed al risveglio si avrà una pelle nutrita e riposata. Almeno lei!

Anche il trucco dovrà diventare intelligente. Per evitare i numerosi passaggi con prodotti diversi si potrà utilizzare un fondotinta perfetto fatto in casa con la crema viso mescolata al correttore, così da avere in un solo passaggio idratazione e colorito uniforme. Altrimenti è possibile utilizzare un fondotinta compatto di facile applicazione. Via libera al mascara e al rossetto, ma senza troppi passaggi che appesantiscono.

Per un make up leggero e luminoso, basterà un velo di terra abbronzante, mascara sulle ciglia superiori ed un burrocacao colorato. E rispettando la natura multitasking delle mamme, anche i cosmetici diventano versatili tanto che il rossetto, in una nuance nude-light pink, è ottimo per le labbra, ma anche sulle guance, per un risultato omogeneo e ringiovanente.

Basta poco per sentirsi un po' più in ordine, perché se è vero che «son tutte belle le mamme del mondo» è anche vero che se si sentono a posto e femminili sono ancora più belle.



TMT (ti.mamme team)

