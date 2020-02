Un viaggio nello spazio all'Ideatorio di Cadro

L'Ideatorio di Cadro offre sempre molti spunti per una visita. Uno di questi è il planetario. Ecco l'esperienza di Jenny, di Mini Me Explorer.

In cosa consiste il planetario?

«Il planetario dell’Ideatorio di Cadro, a pochi passi da Lugano e aperto da pochi mesi, é un luogo magico. Fabio, il nostro comunicatore della scienza, ci ha cullati con la sua fantastica voce e ci ha introdotti in questo viaggio attraverso lo spazio. Con l’aiuto di un proiettore, musica e immagini, abbiamo potuto intraprendere la nostra avventura sdraiati sotto la cupola. Tante le emozioni, le scoperte sulla storia, curiosità, fisica, e i dati raccolti. Non solo stelle e pianeti, ma anche domande sulla vita, interrogazioni, insomma, un bel momento per riflettere su noi stessi e sulla nostra provenienza».

Quanto dura l’esperienza?

«Il viaggio nello spazio dura un’ora. Si é sdraiati comodamente su delle particolari chaise-longue. Ma se volete aggiungere una visita alle altre sale dell’Ideatorio direi di calcolare almeno 2-3 ore».

È indicato per tutti? Quali le impressioni dei più piccoli?

«L’ideatorio lo consiglia a partire dai 5 anni. Io personalmente lo consiglio dai 6-8 anni, o almeno da quando i bambini riescono a stare fermi per un’ora intera e a capire l’argomento. Presenti in sala anche moltissimi adulti senza bambini. Sia io che i miei bambini siamo rimasti estasiati da questa avventura. Ricordatevi però che il biglietto va riservato online in quanto i posti sono limitati».

Per approfondire clicca qui